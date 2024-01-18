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Людям с этими заболеваниями нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Врач Радина рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

2:36
Здоровье

Сегодня и завтра православные россияне отмечают Крещение. Верующие, подобно Христу, который крестился в реке, стремятся в водоемы. Учитывая особенности климата наших широт, россияне погружаются в проруби. Как готовить организм к этому событию, делилась с нами своим опытом врач-терапевт Кристина Радина.

Врач Радина рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Фото: Wikipedia by Vitaliy Ankov is licensed under CC-BY-SA 3.0

После перенесенного инсульта следует воздержаться от погружения в воду. Согласно доктору, первоочередной задачей человека является оценка своего физического состояния. Некоторым людям вообще не стоит готовиться к купанию в проруби из-за медицинских противопоказаний.

"Обычно это относится к пациентам с заболеваниями бронхолегочного древа, проблемами сердечно-сосудистой системы, недавно перенесенными инфарктами или инсультами, эпилепсией или атеросклерозом. Также категорически противопоказано лицам с тяжелыми психическими расстройствами", — отметила Радина в беседе с представителем интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Если у человека нет указанных заболеваний, и он выражает желание попробовать купаться в проруби на Крещение, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Возможно, потребуется провести кардиограмму или пройти суточный мониторинг артериального давления.

Процесс подготовки лучше начинать заблаговременно, за месяц, с контрастного душа. Рекомендуется увеличивать его продолжительность постепенно, начиная с нескольких минут и достигая четверти часа. Важно параллельно уменьшать температуру холодной воды. По мнению терапевта, если контрастный душ хорошо переносится, можно попробовать погружение в прорубь.

"Когда человек окунается в очень холодную воду, это является стрессом для его организма. Это активизирует выработку адреналина, что влечет за собой сужение сосудов. В результате может произойти повышение артериального давления, тахикардия, тошнота и расстройство стула. Это происходит из-за чрезмерной активации вегетативной нервной системы", — пояснила доктор.

Однако для тех, кто регулярно закаляется, обладает крепким организмом и хорошим иммунитетом, такие водные процедуры могут быть полезны.

"Благодаря закаливанию человек становится менее подверженным риску заболеваний органов дыхания. Кроме того, после выработки адреналина в организме происходит высвобождение гормонов положительных эмоций — дофамина и серотонина. Это естественная реакция, направленная на смягчение последствий стресса. Погружаясь в прорубь, вы получаете не только удовлетворение от гормонов, но и поддерживаете православную традицию", — подчеркнула Радина.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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