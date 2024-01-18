Гинеколог назвала факторы, которые провоцируют рак яичников

Врач Муравлев назвал курение и избыточную массу тела факторами риска развития рака яичников

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гинеколог, онколог "Клиники Фомина" Алексей Муравлев объяснил, что может спровоцировать рак яичников.

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Медик рассказал, что в 10% случаев рак яичников передаётся по наследству, когда происходит мутация генов. Это заболевание чаще всего возникает у женщин старше 50 лет.

Ранее были названы пять витаминов для поддержания женского здоровья после 40 лет.

Дополнительными факторами, на которые следует обратить внимание, по словам специалиста, является раннее начало менструации (до 12 лет), отсутствие беременности, первые роды после 35 лет, лишний вес, вредные привычки (курение).

Муравлев в беседе с "Вечерней Москвой" назвал рак яичников "тихим убийцей", так как болезнь почти никак себя не проявляет вплоть до последней стадии онкологии.

Он призвал проходить профилактичемкиео осмотры у гинеколога, чтобы вовремя выявить болезнь.