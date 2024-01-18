С таблетками все будет хорошо: почему стоит не боятся дефицита лекарств

Зависимость России от Китая и Индии в производстве лекарств вызывает опасения

Эксперт фармацевтического рынка, Ирина Булыгина, предупреждает, что Россия может столкнуться с дефицитом некоторых лекарств, так как страна полностью зависит от поставок субстанций от своих партнеров — Китая и Индии.

Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

Она отмечает, что, несмотря на возможные сбои в поставках, большинство препаратов имеют замену. Однако, в отсутствие некоторых компонентов, которые не имеют аналогов, возникают трудности. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт подчеркивает, что существуют всего несколько уникальных молекул, которые заменить сложно, но в большинстве случаев можно подобрать альтернативные схемы лечения.

Она также указывает на значительное количество аналогов для препарата "Эффиент". Предупреждается о необходимости разностороннего подхода и разнообразия в поставках субстанций для производства лекарств.