Врач: скрытый сахар есть даже в кефире

Чрезмерное употребление продуктов, содержащих скрытый сахар, может негативно сказаться на здоровье. Сахар является основным источником пустых калорий, которые не содержат полезных питательных веществ, но могут привести к лишнему весу и ожирению. Кроме того, избыток сахара в рационе может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить риск развития рака и других заболеваний. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова назвала читателям Pravda.Ru 10 продуктов, в которых есть скрытый сахар.
Это лишь некоторые примеры продуктов, содержащих скрытый сахар. Если вы хотите узнать о наличии сахара в конкретном продукте, рекомендуется проверять его состав и обращать внимание на название ингредиента, если оно заканчивается на "-оза" или "-оз", то это может указывать на присутствие сахарозы, фруктозы или глюкозы.
Поэтому рекомендуется следить за количеством потребляемого сахара, читать список ингредиентов на упаковке продуктов и покупать молочные продукты без добавок, а ягоды, фрукты и орехи добавлять в них самостоятельно на свой вкус. Также можно заменить сахар на натуральные подсластители, такие как мед или фруктоза, рекомендует эксперт.
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