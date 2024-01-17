Врач: скрытый сахар есть даже в кефире

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Топ-10 продуктов, в которых есть скрытый сахар

1:53
Здоровье

Чрезмерное употребление продуктов, содержащих скрытый сахар, может негативно сказаться на здоровье. Сахар является основным источником пустых калорий, которые не содержат полезных питательных веществ, но могут привести к лишнему весу и ожирению. Кроме того, избыток сахара в рационе может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить риск развития рака и других заболеваний. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова назвала читателям Pravda.Ru 10 продуктов, в которых есть скрытый сахар.

Топ-10 продуктов, в которых есть скрытый сахар
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0
  • Газированные напитки и соки, включая диетические и безалкогольные.
  • Фруктовые йогурты и кефир.
  • Консервированные плоды и овощи.
  • Сладкие крупы, такие как хлопья для завтрака.
  • Соевые соусы и смеси для выпечки.
  • Кофейные напитки, включая кофе со сливками и сиропами.
  • Десерты и сладости, включая печенье, пирожные и шоколадные батончики.
  • Полуфабрикаты и готовые соусы, такие как томатный соус для пасты.
  • Готовые салаты и маринады.
  • Белый хлеб и дрожжевое тесто.

Это лишь некоторые примеры продуктов, содержащих скрытый сахар. Если вы хотите узнать о наличии сахара в конкретном продукте, рекомендуется проверять его состав и обращать внимание на название ингредиента, если оно заканчивается на "-оза" или "-оз", то это может указывать на присутствие сахарозы, фруктозы или глюкозы.

Поэтому рекомендуется следить за количеством потребляемого сахара, читать список ингредиентов на упаковке продуктов и покупать молочные продукты без добавок, а ягоды, фрукты и орехи добавлять в них самостоятельно на свой вкус. Также можно заменить сахар на натуральные подсластители, такие как мед или фруктоза, рекомендует эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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