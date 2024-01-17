Врач: скрытый сахар есть даже в кефире

Топ-10 продуктов, в которых есть скрытый сахар

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление продуктов, содержащих скрытый сахар, может негативно сказаться на здоровье. Сахар является основным источником пустых калорий, которые не содержат полезных питательных веществ, но могут привести к лишнему весу и ожирению. Кроме того, избыток сахара в рационе может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить риск развития рака и других заболеваний. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова назвала читателям Pravda.Ru 10 продуктов, в которых есть скрытый сахар.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Газированные напитки и соки, включая диетические и безалкогольные.

Фруктовые йогурты и кефир.

Консервированные плоды и овощи.

Сладкие крупы, такие как хлопья для завтрака.

Соевые соусы и смеси для выпечки.

Кофейные напитки, включая кофе со сливками и сиропами.

Десерты и сладости, включая печенье, пирожные и шоколадные батончики.

Полуфабрикаты и готовые соусы, такие как томатный соус для пасты.

Готовые салаты и маринады.

Белый хлеб и дрожжевое тесто.

Это лишь некоторые примеры продуктов, содержащих скрытый сахар. Если вы хотите узнать о наличии сахара в конкретном продукте, рекомендуется проверять его состав и обращать внимание на название ингредиента, если оно заканчивается на "-оза" или "-оз", то это может указывать на присутствие сахарозы, фруктозы или глюкозы.

Поэтому рекомендуется следить за количеством потребляемого сахара, читать список ингредиентов на упаковке продуктов и покупать молочные продукты без добавок, а ягоды, фрукты и орехи добавлять в них самостоятельно на свой вкус. Также можно заменить сахар на натуральные подсластители, такие как мед или фруктоза, рекомендует эксперт.