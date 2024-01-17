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Найден метод уменьшить риск летального исхода при ревматоидном артрите

30-минутная прогулка уменьшит артериальное давление при артрите

2:16
Здоровье

30-минутная ходьба со средней интенсивностью оказывает положительное воздействие на артериальное давление у женщин, страдающих ревматоидным артритом. Эти результаты были выявлены в исследовании, опубликованном в Journal of Human Hypertension (JHH).

30-минутная прогулка уменьшит артериальное давление при артрите
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Ревматоидный артрит представляет собой аутоиммунное воспалительное заболевание, сопровождающееся болями, отеками и постепенными физическими ограничениями. Люди, страдающие ревматоидным артритом, часто также подвержены гипертонии, причем риск летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний у них выше на 50%, чем у общего населения.

Известно, что физические упражнения являются одним из наилучших нефармакологических методов контроля артериального давления. Однако ранее не было известно, как они влияют на артериальное давление у пациентов с артритом.

В проведенном исследовании участвовали 20 женщин-добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет, страдающих ревматоидным артритом и гипертонией. Женщины репродуктивного возраста проходили тесты в течение первых семи дней своего менструального цикла.

Участницы были разделены на две группы. Одна группа занималась ходьбой на беговой дорожке со средней скоростью в течение 30 минут, в то время как контрольная группа также стояла на дорожке 30 минут, не выполняя физических упражнений.

Результаты 24-часового мониторинга показали, что физические упражнения в среднем снижают систолическое (верхнее) давление на 5 мм рт. ст. Это снижение связано с уменьшением риска летальных исходов на 14%. Кроме того, давление оставалось ниже даже после когнитивного и физического стресса, которые, как известно, могут повысить артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для создания умственного стресса ученые использовали когнитивный тест Струпа, а для физического стресса участницам предложили погрузить руку в очень холодную воду.

Исследователи считают, что регулярные физические активности могут значительно улучшить здоровье людей с ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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