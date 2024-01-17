Из желудка девочки-подростка из Ижевска врачи достали 900-граммовый ком волос

Врач в Ижевске извлекли из желудка девочки-подростка почти килограммовый ком из волос

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Республиканской детской больницы Удмуртии была проведена необычная операция. Врачи медучреждения прооперировали девочку-подростка, достав у неё из желудка огромный ком волос, который весил 900 граммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Об этом необычном случае рассказали в пресс-службе минздрава республики.

Девочка была госпитализирована после того, как долго жаловалась на сильные боли в районе желудка. По словам медиков, желудок болел у девочки как минимум полгода.

Подростка обследовали, и обнаружили у неё в желудке большой ком из волос.

Хирурги рассказали, что проглоченные волосы не просто заполняли весь объём желудка, но и распространялись дальше, в двенадцатиперстную кишку.

Сейчас с прооперированной девочкой всё в порядке, она уже дома.