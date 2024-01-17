Из желудка девочки-подростка из Ижевска врачи достали 900-граммовый ком волос

В Республиканской детской больницы Удмуртии была проведена необычная операция. Врачи медучреждения прооперировали девочку-подростка, достав у неё из желудка огромный ком волос, который весил 900 граммов.
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain
Об этом необычном случае рассказали в пресс-службе минздрава республики.
Девочка была госпитализирована после того, как долго жаловалась на сильные боли в районе желудка. По словам медиков, желудок болел у девочки как минимум полгода.
Подростка обследовали, и обнаружили у неё в желудке большой ком из волос.
Хирурги рассказали, что проглоченные волосы не просто заполняли весь объём желудка, но и распространялись дальше, в двенадцатиперстную кишку.
Сейчас с прооперированной девочкой всё в порядке, она уже дома.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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