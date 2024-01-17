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Врач рассказал, может ли отказ от алкоголя полностью восстановить печень

The Conversation: две-три недели трезвости могут восстановить печень при гепатозе

1:53
Здоровье

У людей с ожирением печени (жировым гепатозом) орган может почти полностью восстановиться через две-три недели после полного отказа от алкоголя, сообщил гепатолог Ашвин Дханда из университета Плимута (Великобритания) в интервью для The Conversation.

The Conversation: две-три недели трезвости могут восстановить печень при гепатозе
Фото: wikimedia.org by Nephron is licensed under CC BY-SA 3.0

Специалист пояснил, что печень является самым крупным внутренним органом человека и играет важную роль в сотнях биологических процессов, включая разложение токсинов, таких как алкоголь. Это делает печень наиболее уязвимой к воздействию этанола.

Однако длительное злоупотребление алкоголем также может повредить другие органы, такие как мозг и сердце.

Потребление алкоголя способствует развитию ожирения печени и последующего воспалительного процесса. Восстановление поврежденных тканей включает замену нормальных тканей рубцовыми, что приводит к фиброзу.

По мере нарастания фиброза функция печени ухудшается, а при его прогрессировании может возникнуть цирроз.

Часто симптомы этого заболевания не проявляются до последней стадии.

Тем не менее, отказ от алкоголя может привести к остановке дегенерации печени. Дханда отметил, что у людей с ожирением печени всего через две-три недели после полного отказа от алкоголя орган может полностью восстановиться. Если воспаление в печени небольшое, и есть лишь небольшие рубцы, активная регенерация начнется уже через семь дней после прекращения употребления алкоголя.

Прекращение потребления спиртного на несколько месяцев позволяет печени вернуться к нормальному состоянию. Для тех, у кого сильная алкогольная зависимость, цирроз печени и печеночная недостаточность, отказ от алкоголя на несколько лет может снизить вероятность серьезных нарушений функций печени и летального исхода.

Тем не менее полное восстановление уже нанесенного ущерба не всегда возможно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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