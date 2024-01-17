Врач Шупарский: постоянная усталость может указывать на серьезные болезни

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди связывают общую слабость и усталость с активным образом жизни, недостаточным сном, трудовыми нагрузками и влиянием погоды.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Однако врач-эндокринолог, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы, доктор Степан Шупарский, утверждает, что в некоторых случаях такие проявления могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

По его мнению, многие пациенты обращаются за помощью к врачу-эндокринологу уже на стадии запущенного заболевания, поскольку эндокринные нарушения сопровождаются малозаметными симптомами.

"Вряд ли вы сразу обратитесь к эндокринологу, если заметите, что ваши волосы выпадают, а кожа становится сухой. Скорее всего, вы припишете это сезонным изменениям, дефициту витаминов или неправильному питанию. Также происходит с общей слабостью. Этот признак довольно неспецифичен, но он всегда присутствует при эндокринных заболеваниях", — рассказал врач корреспонденту портала "Подмосковье Сегодня".

Конечно, общая слабость может быть признаком различных заболеваний, но среди них выделяется несколько эндокринных нарушений, отметил эксперт.

"Одним из наиболее известных из них является сахарный диабет. Если к общей слабости добавляются частые посещения туалета, жажда, зуд кожи, это может свидетельствовать о начальной стадии сахарного диабета", — подчеркнул Шупарский.

Также подобные симптомы могут указывать на гипотиреоз и гипертиреоз — состояния, при которых щитовидная железа вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов. Постоянная усталость может также сопровождать болезни Кушинга и Аддисона.

"Тем, кто испытывает слабость, быстро утомляется, сталкивается с резким изменением веса, отеками, проблемами с кишечником, стоит срочно обратиться к врачу-эндокринологу", — подытожил эксперт.