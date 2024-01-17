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Избавиться от отеков: эти советы помогут вывести излишки воды из организма

Трихолог Курская рассказала, как избавиться от отечности

1:21
Здоровье

Лицо может отекать из-за высокой влажности, избыточного потребления воды перед сном или предпочтения соленой пищи. Трихолог Анастасия Курская поделилась советами по быстрому устранению отеков. Если утром появились отеки и образовались мешки под глазами, врач рекомендует провести минимальную разминку в течение часа.

Трихолог Курская рассказала, как избавиться от отечности
Фото: Нейросеть Шедеврум

Во время этого упражнения скопившаяся в тканях лица вода под воздействием силы тяжести начнет спускаться вниз. Также теплый зеленый чай с мочегонным эффектом поможет избавиться от отечности.

Анастасия Курская советует использовать холодную воду или кубики льда для умывания или обтирания лица. Холод спазмирует сосуды крови и лимфатической системы, улучшая их функционирование и запуская естественный дренаж.

Для борьбы с отеками также полезен ручной массаж, направленный по массажным линиям — от центра к периферии и сверху вниз, что поможет разгонеть скопившуюся жидкость.

Если самостоятельные меры не приносят результатов, рекомендуется обратиться в салон красоты. Микротоковая терапия, например, способна справиться с отеком всего за 10 минут.

"Отеки на лице могут быть вызваны и здоровьем. Если они не исчезают в течение длительного времени, следует обратиться к врачу", — подытожила Курская.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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