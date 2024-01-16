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Врач: Омега-3 улучшает репродуктивную функцию мужчин

Как Омега-3 влияет на потенцию?

1:44
Здоровье

Полиненасыщенные жирные кислоты обладают протективным действием на организм — защищают мембраны клеток, улучшают жировой обмен, способствуя снижению холестерина. Полноценную работу и включение в обмен обеспечивают Омега-3. Особенно эти кислоты полезны для мужского здоровья, рассказывает читателям Pravda.Ru медицинский директор лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Ирина Терещенко.

Как Омега-3 влияет на потенцию?
Фото: openverse.org by Sam-Cat is licensed under CC BY 2.0.

"Достаточное количество Омега-3 влияет на мужскую репродуктивную функцию. Улучшается качество спермы, увеличивается выработка сперматозоидов, улучшается потенция и эректильная функция за счет положительного влияния на кровообращение, тонус сосудов, общий тонус организма, снижения влияния гормона стресса (кортизола) на организм. Известен противовоспалительный эффект Омега-3, что важно для поддержания здоровья у мужчин с хроническими заболеваниями предстательной железы. Омега-3 важна для мужчин всех возрастов — в молодом возрасте полиненасыщенные кислоты улучшают барьерную функцию кожи, профилактируют и лечат акне", — отмечает эксперт.

Омега-3 легко получить из пищи:

  • DHA (докозагексаеновая кислота) содержится в дикой жирной рыбе и морепродуктах.
  • ЕРА (эйкозапентаеновая кислота) — в говядине и дикой жирной рыбе.
  • Альфа-линоленовая содержится в сое, бобах, орехах, в маслах растительного происхождения.

Сбалансированный рацион, включающий эти продукты, способен предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Если есть проблемы в виде аллергии, необходимо обратиться к врачу для подбора добавок, а контролировать достаточность Омега-3 в организме помогут лабораторные анализы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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