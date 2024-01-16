Врач предупредила о вреде воды с лимоном

Гастрит, аллергия, болезни почек: кому противопоказана лимонная вода

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начиная утро со стакана простой воды с лимоном, мы запускаем в организме все основные процессы, обеспечивая себя бодростью и энергией на весь день. Чаще все всего принимают такой напиток при простудных состояниях, сопровождающихся высокой температурой и при угрозе обезвоживания. Помимо этого напиток обладает мочегонным эффектом. Однако такой напиток не всем показан, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска.

Фото: fitness-orange.ru

Первое противопоказание — это индивидуальная непереносимость, которая часто бывает при аллергии на цитрусовые. В этом случае от такого напитка лучше отказаться, так как реакция может быть непредсказуемой, начиная от аллергической сыпи и до развития отека Квинке.

От приема напитка рекомендуется воздержаться тем, кто страдает повышенной чувствительностью зубов. Из-за высокого содержания кислот в напитке, в том числе лимонной, аскорбиновой, может произойти разрушение эмали и усугубление чувствительности.

Следующим противопоказанием являются заболевания ЖКТ, например, гастрит, язва, воспаления слизистой кишечника. За счет содержания кислот в лимоне происходит дополнительное раздражение слизистой желудка, что может сопровождаться спазмами и болями. Данные процессы могут осложниться реактивным панкреатитом, что потребует врачебного и медикаментозного вмешательства.

Так как лимонный напиток имеет сильный мочегонный эффект, людям, страдающим болезнью почек, напиток также противопоказан. Люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы тоже находятся в группе риска, и перед началом приема лимонной воды им следует проконсультироваться с врачом.