Терапевт Алентов: фермерское молоко является самым опасным

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко — это полезный напиток, насыщенный витаминами и минералами, необходимыми для здоровья организма. Врач-терапевт Игорь Алентов из медицинской компании "СберЗдоровье" подчеркнул, что в составе молока содержатся витамины B12, D, A, калий, кальций, магний, цинк, а также белок, важный для формирования мышечной ткани.

Фото: commons.wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Рекомендуемая норма потребления молока для взрослых — два-три стакана в день, для детей от года до трех лет — один стакан, после трех лет — до двух стаканов. Однако, врач предостерегает от злоупотребления молоком для людей с лактазной недостаточностью, у которых организм не вырабатывает достаточно ферментов для расщепления лактозы.

Даже при наличии лактазной недостаточности, сыры, творог, йогурты и кефир могут быть употреблены без проблем, так как они содержат меньше лактозы, а она частично ферментирована.

О вреде фермерского молока врач предупреждает, указывая на возможность инфекций, связанных с неправильной обработкой продукта на ферме. Существует риск заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом, а также возможность появления гноеродной флоры, если у коровы был мастит.

Врач также затрагивает вопрос об ультрапастеризованном молоке, которое хранится долго, благодаря процессу пастеризации, делающему его практически стерильным. Однако, при вскрытии упаковки, вероятность порчи или скисания молока становится такой же, как и у других видов молока. Прокисшее молоко может вызвать отравление, поэтому важно следить за его состоянием и избегать контакта с патогенными бактериями, сообщает "Известия".