Врач рассказала, как связана возросшая активность после праздников с шансами забеременеть

Врач Колода: активный досуг после новогодних каникул увеличивает шансы забеременеть

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возросшая физическая активность после новогодних каникул положительно сказывается на возможности забеременеть, причём как естественным способом, так и при помощи ЭКО. На это обратила внимание врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Юлия Колода.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

"Свежие данные 2023 года подтверждают, что физические нагрузки положительно влияют на наступление беременности, но все хорошо в меру", — сказала Колода.

При этом чересчур активные нагрузки, особенно если у женщины и так имеется дефицит массы тела, жировой и мышечной ткани оказывают обратный эффект — менструальный цикл в таком случае нарушается и может прекратиться совсем, пишет Газета.Ru.

Такое нередко случается и у профессиональных спортсменок, и у обычных любительниц больших силовых нагрузок, отметила врач.

А при умеренной физической активности кровоток матки и яичников улучшается, что повышает вероятность наступления беременности. Кроме того, праздники всегда сопровождаются положительными эмоциями, что также благотворно влияет на репродуктивную функцию, добавила Колода.