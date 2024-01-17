Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стрижки для женщин за 50: идеи и советы
Автолюбители часто приобретают огнетушители, не руководствуясь этими простыми правилами
Автолюбители более всего ненавидят эти 5 опций, которые автопроизводители изобрели в последнее десятилетие
Как "Отче наш": 10 предупредительных мер для автовладельцев в зимний период - распечатайте и повесьте в гараже
Стали известны самые популярные автомобили, на которых чаще всего скручивается пробег
Названа первая "тройка" самых популярных автомобилей, выпускавшихся в Советском Союзе
Как Омега-3 влияет на потенцию?
Гастрит, аллергия, болезни почек: кому противопоказана лимонная вода
Как обезопасить свой автомобиль от дорожных реагентов, наносящих один вред
Врач рассказала, как связана возросшая активность после праздников с шансами забеременеть

Врач Колода: активный досуг после новогодних каникул увеличивает шансы забеременеть

1:09
Здоровье

Возросшая физическая активность после новогодних каникул положительно сказывается на возможности забеременеть, причём как естественным способом, так и при помощи ЭКО. На это обратила внимание врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Юлия Колода.

Врач Колода: активный досуг после новогодних каникул увеличивает шансы забеременеть
Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

"Свежие данные 2023 года подтверждают, что физические нагрузки положительно влияют на наступление беременности, но все хорошо в меру", — сказала Колода.

При этом чересчур активные нагрузки, особенно если у женщины и так имеется дефицит массы тела, жировой и мышечной ткани оказывают обратный эффект — менструальный цикл в таком случае нарушается и может прекратиться совсем, пишет Газета.Ru.

Такое нередко случается и у профессиональных спортсменок, и у обычных любительниц больших силовых нагрузок, отметила врач.

А при умеренной физической активности кровоток матки и яичников улучшается, что повышает вероятность наступления беременности. Кроме того, праздники всегда сопровождаются положительными эмоциями, что также благотворно влияет на репродуктивную функцию, добавила Колода.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гутникова Виктория
Проводит прием гинекологических больных, по гинекологии-эндокринологии: нарушения цикла, бесплодие, менопауза, невынашивание, миома ТМ, полипы, кровотечения
Специалист Рабаев Савелий
Занимается диагностикой и лечением бесплодия, вульвита, вагинита, кандидоза (молочницы), заболеваний, передающихся половым путем, эрозии шейки матки и т.д.
Специалист Потапова Наталия
Владеет всеми методами лечения бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий
Популярное
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения

Растения нуждаются в витамине В12, которым важно подкармливать рассаду.

Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Сербия и Косово: будет ли найден путь к примирению Михаил Плисюк В Эстонии отклонён законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" Любовь Степушова "Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин
Наивкуснейшая картошка в рукаве готовится в два счёта: получается просто объедение
Какие продукты вредны для кошек
Торт "Минутка" из 4 ингредиентов готовится в мгновение ока: станет любимой вкуснятиной к чаю
Торт "Минутка" из 4 ингредиентов готовится в мгновение ока: станет любимой вкуснятиной к чаю
Последние материалы
Стрижки для женщин за 50: идеи и советы
Врач Колода: активный досуг после новогодних каникул увеличивает шансы забеременеть
Автолюбители часто приобретают огнетушители, не руководствуясь этими простыми правилами
Автолюбители более всего ненавидят эти 5 опций, которые автопроизводители изобрели в последнее десятилетие
Как "Отче наш": 10 предупредительных мер для автовладельцев в зимний период - распечатайте и повесьте в гараже
Стали известны самые популярные автомобили, на которых чаще всего скручивается пробег
Названа первая "тройка" самых популярных автомобилей, выпускавшихся в Советском Союзе
Мигрень, озноб, кашель: какие признаки сигнализируют о синдроме хронической усталости
Как Омега-3 влияет на потенцию?
Гастрит, аллергия, болезни почек: кому противопоказана лимонная вода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников