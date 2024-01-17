Врач рассказала, как связана возросшая активность после праздников с шансами забеременеть

Возросшая физическая активность после новогодних каникул положительно сказывается на возможности забеременеть, причём как естественным способом, так и при помощи ЭКО. На это обратила внимание врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Юлия Колода.
"Свежие данные 2023 года подтверждают, что физические нагрузки положительно влияют на наступление беременности, но все хорошо в меру", — сказала Колода.
При этом чересчур активные нагрузки, особенно если у женщины и так имеется дефицит массы тела, жировой и мышечной ткани оказывают обратный эффект — менструальный цикл в таком случае нарушается и может прекратиться совсем, пишет Газета.Ru.
Такое нередко случается и у профессиональных спортсменок, и у обычных любительниц больших силовых нагрузок, отметила врач.
А при умеренной физической активности кровоток матки и яичников улучшается, что повышает вероятность наступления беременности. Кроме того, праздники всегда сопровождаются положительными эмоциями, что также благотворно влияет на репродуктивную функцию, добавила Колода.
Растения нуждаются в витамине В12, которым важно подкармливать рассаду.