Названы последствия употребления искусственных яиц из Китая

Диетолог Журавлева назвала последствия употребления искусственных яиц из Китая

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время обсуждается вопрос поставок искусственных яиц из Китая в Россию, вызывая недовольство автопрома из КНР и становясь предметом споров. Тем не менее, на текущий момент нет достоверной информации о фактических поставках такой продукции.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Согласно отчетам, состав искусственных яиц включает карбонат кальция, карбонат калия, альгинат калия, парафин, гипс, лимонную кислоту, желатин, квасцы, хлорид кальция, бензойную кислоту, пищевые красители и другие компоненты.

Диетолог Полина Журавлева в интервью с корреспондентом Общественной Службы Новостей высказала мнение о вреде подобных псевдояиц.

"Все зависит от их состава. Искусственные яйца, как правило, изготавливаются из растительных ингредиентов, таких как соевый белок или другие растительные компоненты. Те, о которых я слышала, вовсе не представляют опасности и могут быть даже полезнее обычных яиц, если употреблять их с умеренностью", — пояснила она.

Журавлева отметила, что она даже пробовала такие яйца, но они были созданы из натуральных ингредиентов, таких как банановая мука, нут, крахмал и другие природные компоненты.

"Сомневаюсь, что яйца из Китая не содержат вредных консервантов или усилителей вкуса, помимо перечисленных в составе. Если это продукция массового производства с длительным сроком хранения, лучше воздержаться от их употребления. В любом случае, избегайте излишнего потребления продуктов с химическим разнообразием", — подчеркнула она.

Согласно мнению диетолога, важно учитывать, что искусственные яйца, состоящие полностью из натуральных веществ, как это делается в России, могут стать альтернативой для людей с аллергией на натуральные яйца или непереносимостью их компонентов.

"Натуральные яйца не всегда полезны в больших количествах, поэтому рекомендую обращать внимание на сбалансированные диеты с большим содержанием свежих фруктов, овощей, белков и злаков", — добавила эксперт.

Журавлева также посоветовала ограничивать потребление обработанных продуктов, включая искусственные яйца.