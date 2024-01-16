В последнее время обсуждается вопрос поставок искусственных яиц из Китая в Россию, вызывая недовольство автопрома из КНР и становясь предметом споров. Тем не менее, на текущий момент нет достоверной информации о фактических поставках такой продукции.
Согласно отчетам, состав искусственных яиц включает карбонат кальция, карбонат калия, альгинат калия, парафин, гипс, лимонную кислоту, желатин, квасцы, хлорид кальция, бензойную кислоту, пищевые красители и другие компоненты.
Диетолог Полина Журавлева в интервью с корреспондентом Общественной Службы Новостей высказала мнение о вреде подобных псевдояиц.
"Все зависит от их состава. Искусственные яйца, как правило, изготавливаются из растительных ингредиентов, таких как соевый белок или другие растительные компоненты. Те, о которых я слышала, вовсе не представляют опасности и могут быть даже полезнее обычных яиц, если употреблять их с умеренностью", — пояснила она.
Журавлева отметила, что она даже пробовала такие яйца, но они были созданы из натуральных ингредиентов, таких как банановая мука, нут, крахмал и другие природные компоненты.
"Сомневаюсь, что яйца из Китая не содержат вредных консервантов или усилителей вкуса, помимо перечисленных в составе. Если это продукция массового производства с длительным сроком хранения, лучше воздержаться от их употребления. В любом случае, избегайте излишнего потребления продуктов с химическим разнообразием", — подчеркнула она.
Согласно мнению диетолога, важно учитывать, что искусственные яйца, состоящие полностью из натуральных веществ, как это делается в России, могут стать альтернативой для людей с аллергией на натуральные яйца или непереносимостью их компонентов.
"Натуральные яйца не всегда полезны в больших количествах, поэтому рекомендую обращать внимание на сбалансированные диеты с большим содержанием свежих фруктов, овощей, белков и злаков", — добавила эксперт.
Журавлева также посоветовала ограничивать потребление обработанных продуктов, включая искусственные яйца.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.