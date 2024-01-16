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У болезненных месячных могут быть психологические причины — психолог Карина Еремян

Психолог: боли при менструации могут быть вызваны психологическими причинами

3:16
Здоровье

Болезненный менструальный цикл, или дисменорея, — довольно распространённое явление, у которого есть свои психологические причины. Разобраться в них специально для Pravda. Ru предлагает психолог и автор курса "Психология здоровья" Карина Еремян.

Психолог: боли при менструации могут быть вызваны психологическими причинами
Фото: Thinkstock

— Одни женщины жалуются на тянущие боли в пояснице и животе, другие мучаются от мигрени. Это разные биологические процессы, которые, соответственно, имеют разные причины. При отсутствии клеточных или функциональных изменений репродуктивных органов можно разобрать именно симптоматику боли.

При менструации она может быть в том случае, если кровь явилась определённым треком. Например, в моей практике был случай, когда женщина с определённого периода своей жизни начала терять сознание во время менструального цикла, потому что он был весьма болезненным. То есть кровь для неё стала шоком. Чаще всего это возникает, когда женщина видит какую-то травму, где много крови либо у неё, либо у кого-то. И, действительно, мы нашли с ней ситуацию, где на её глазах машина сбила человека и от его удара об асфальт было много крови. Для неё это стало сильным шоком. После этого начались вот такие боли при менструальном цикле.

Но необязательно должны происходить такие травматичные шоковые ситуации. Шок — это ведь сугубо индивидуальное понятие. Например, если девочка в раннем возрасте упала, разбила коленки, было много крови, для неё это мог быть по своей силе, интенсивности такой же шок, как и для женщины, которая увидела пострадавшего в аварии человека. Поэтому здесь и разбитые в детстве коленки могут быть шоком, который разрешается во время менструального цикла.

Поясница болит, когда женщина себя полностью поставила под вопрос. То есть она могла себя обесценить как женщину, решила, что не состоялась в чём-то. Или, например, у девушки поздно пошли месячные, и она себя обесценивала, что она какая-то не такая или что по-женски у неё неправильно что-то, плохо. Теперь кровь каждый раз — это трек (напоминание) того, что она себя обесценила как женщину.

Также голова может болеть во время менструального цикла как разрешение конфликта фронтального страха. Что это значит? Фронтальный страх — это чаще всего переживание за будущее. Начинает болеть именно лобная и/или височная зона. И в данном случае это связано с переживанием за беременность. То есть, например, если женщина очень боится забеременеть и тут происходит долгожданный менструальный цикл, она расслабляется, в буквальном смысле выдыхает с облегчением. И у неё начинается симптоматика боли. В данном случае это сигнал о выздоровлении, о восстановлении.

Важно понимать, что боль является уже разрешением психологического конфликта. Поэтому её не нужно бояться, а найти в своей жизни тот момент, который запустил программу. Он, соответственно, связан с кровью либо с отношением к своей женской природе. Чтобы процесс не приобрёл зависший характер, необходимо осознать причину, а в случае с фронтальным страхом и шоковой ситуацией, проработать их с телесно ориентированным специалистом.

Болезненные месячные - дисменорея
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Литвинов Александр
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