Олег Абакумов разъяснил цель отслеживания состояния щитовидной железы и ее функциональные обязанности

Доктор Абакумов рассказал об опасных заболеваниях щитовидной железы

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов разъяснил цель отслеживания состояния щитовидной железы и ее функциональные обязанности. В своем Telegram-канале он описал этот эндокринный орган, вырабатывающий важные гормоны для организма и расположенный в области шеи, который схож с бабочкой для смокинга.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Щитовидная железа отвечает за производство тироксина (Т-4) и трийодтиронина (Т-3), воздействующих на каждую клетку организма. Её гормоны поддерживают скорость обмена веществ, регулируют температуру тела, частоту сердечных сокращений и уровень белка.

Недостаток этих гормонов может привести к гипотиреозу, который характеризуется замедлением обмена веществ, увеличением веса, проблемами с кожей и общим недомоганием. Позднее это может привести к повышению холестерина и проблемам с сердцем.

Доктор Абакумов подчеркнул, что последствия гипотиреоза проявляются медленно и часто ошибочно связываются с отсутствием физической активности или старением. Он рекомендует регулярно проверять щитовидку с детства, особенно если у родственников есть история гипотиреоза.

Причины этого состояния могут быть разнообразными, включая аутоиммунное заболевание Хашимото, хирургическое удаление части или всей щитовидной железы, лучевую терапию, тиреоидит (воспаление из-за инфекции), определенные лекарства, беременность, и недостаток йода или железа.

Специалист подчеркнул, что запущенный гипотиреоз может вызвать различные осложнения, включая увеличение щитовидной железы (гоитр), сердечную недостаточность, боли и онемение в конечностях, бесплодие и микседемическую кому (редкое заболевание с непереносимостью холода, сном на ходу и потерей сознания), сообщает "Вести Подмосковья".

Лишь пожизненная заместительная терапия, начиная с уровня ТТГ более 10 мЕД/л и высоких титров антител к ТПО и других показателей, представляет собой метод лечения. Рекомендуется консультация терапевта или эндокринолога.