Какие инфекции могут стать болезнью "X"

Терапевт Водовозов заявил о начале учений по предупреждению новых пандемий

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире начались тренировочные мероприятия в области эпидемиологии с целью предотвращения возможных новых пандемий, основываясь на опыте с COVID-19, который выявил неподготовленность стран к таким заболеваниям. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью URA.RU, комментируя обсуждение болезни "Х".

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Обсуждение болезни "Х" не направлено на выбор инфекции для распространения, а скорее на проведение эпидемиологических учений. В рамках этих учений рассматривается разработка вакцинных платформ, справедливое распределение противовирусных средств и вакцин по всему миру, а также ликвидация очагов возможных инфекций.

Целью является активное участие всех стран в этих усилиях, в отличие от ситуации с COVID-19, когда каждая страна вела борьбу в одиночку.

Водовозов также подчеркнул, что эти учения основаны на изучении уже известных опасных вирусов, включая те, которые связаны с природными катастрофами и военными конфликтами.

Финансовый аспект играет важную роль в обсуждении болезни "Х", согласно иммунологу Павлу Волчкову. Он отметил необходимость поддержания финансирования вирусологических и эпидемиологических проектов на уровне, не ниже предпандемического.

Биоинформатик Александр Панчин подчеркнул важность подготовки к новым инфекциям, отмечая, что болезнь "Х" представляет собой гипотетическую угрозу, которая может внезапно появиться в будущем. Он призвал к разработке планов действий в случае возникновения разрушительных эпидемий и принятию мер по их предотвращению.

Врач-терапевт Водовозов подчеркнул, что коронавирус был крупнейшей угрозой для человечества, и подготовка к более мощным инфекциям крайне важна.

Он упомянул опасные вирусы, такие как вирус Нипах с высокой летальностью и вирус Эбола, которые представляют серьезные риски для здоровья человека.