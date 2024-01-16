Опасность аутоиммунных заболеваний: врач предупредила женщин

Врач Бурдакова рассказала о распространении аутоиммунных заболеваний у женщин

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интервью для ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова обсудила вопросы, связанные с аутоиммунными заболеваниями.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Аутоиммунные заболевания возникают из-за патологической реакции иммунной системы на клеточные структуры и ткани организма. Эти нарушения могут затрагивать всю иммунную систему и её компоненты, включая такие болезни, как системная красная волчанка, болезнь Крона, псориаз, ревматоидный артрит и целиакия. Механизм развития аутоиммунных патологий пока не полностью изучен, и они обычно протекают хронически с периодами обострений и ремиссий.

Диагностика аутоиммунных заболеваний представляет сложность из-за разнообразия симптомов, которые могут проявляться в различных органах и системах. Врач может применять общеклинические и биохимические исследования, а также анализы на наличие специфических антител в крови. Однако выявление затруднено, так как некоторые виды аутоантител могут присутствовать у здоровых людей в небольших концентрациях, сообщает ИА RuNews24.ru.

Для точной диагностики требуется комплексное обследование, включая инструментальные (рентгенография, ультразвуковое исследование, эндоскопия) и лабораторные методы. Лечение аутоиммунных заболеваний часто включает в себя иммуносупрессивные препараты и таргетную терапию, подбираемую индивидуально.

Факторы риска включают генетическую предрасположенность, женский пол и различные заболевания иммунной системы, которые могут стать триггером для развития аутоиммунных патологий.