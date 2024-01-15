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Диетолог Кабанов о выборе полезных пельменей: "Выбирайте с красной рыбой или кроликом"

Диетолог рассказал, какие пельмени менее вредные

1:48
Здоровье

Любые пельмени тяжело назвать полезным продуктом. Скорее чрезмерное употребление этих полуфабрикатов, особенно с говядиной, бараниной, свининой, способно обеспечить серьёзный рост риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.

Диетолог рассказал, какие пельмени менее вредные
Фото: openverse by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Любые мясные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, переизбыток которых в рационе как раз и приводит к вышеуказанным проблемам. Однако пельмени — удобный и сытный продукт, от которого вряд ли возможно полностью отказаться. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов рассказал читателям Pravda.Ru, какие пельмени менее вредные.

Первое место рейтинга занимают пельмени с растительным мясом. Этот продукт уже давно появился на полках магазинов. Пельмени с растительным мясом сопоставимы по цене с обычными, но в качестве начинки используется инновационный продукт — растительный фарш. По вкусу вы никогда не отличите его от мясного, но вот в составе насыщенные жиры заменены на менее вредные ненасыщенные, а белок — растительного происхождения.

Второе место — пельмени с индейкой или кроликом. Диетическое и значительно менее жирное мясо позволяет с меньшим вредом для здоровья также добавить в свой рацион интересный продукт. Кроме того, кролик и индейка идеально подойдут для детей и людей с аллергией.

Третье место — пельмени с красной рыбой. Очень вкусный и сытный вариант, к тому же рыба богата ненасыщенными жирными омега-кислотами, которых традиционно не хватает в районе.

В целом диетолог рекомендует отказаться от пельменей с красным мясом, особенно когда в начинке присутствуют сразу несколько видов мяса: говядина, баранина и свинина.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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