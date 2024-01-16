Война за чистый разум: эта ягода поборет деменцию

Врачи назвали ягоду, которая защищает от деменции

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное употребление клубники улучшает когнитивные и интеллектуальные функции, а также снижает вероятность развития деменции у пожилых людей. Это подтверждено исследованием учёных из медицинского центра Университета Цинциннати.

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В ходе эксперимента, проведенного с участием пятерых мужчин и 25 женщин в возрасте от 50 до 65 лет, которые испытывали затруднения с памятью и восприятием информации, ученые провели анализ крови и разделили участников на две группы.

Первая группа добавляла высушенную и измельчённую в порошок клубнику к своему завтраку, в то время как вторая группа принимала плацебо. Через три месяца учёные провели повторный анализ крови и оценили умственные способности участников. Результаты показали, что те, кто употреблял клубнику, лучше запоминали и анализировали информацию, а также делали меньше ошибок при изучении слов.

Ученые отмечают, что клубника содержит полифенолы, натуральные антиоксиданты, способные замедлить развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей. Кроме того, полифенолы могут снизить риск депрессии, как отмечено в журнале Nutrients.

Ранее исследование специалистов из Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что употребление оливкового масла сокращает риск развития деменции. Оливковое масло содержит множество антиоксидантных соединений, положительно воздействующих на здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы, как отмечают ученые.