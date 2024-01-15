Врач рассказала, о каком заболевании сигнализирует боль в руках

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Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"

1:24
Здоровье

Почему болят кисти рук и как избавиться от недуга — рассказала читателям Pravda.Ru невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.

Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
Фото: CreativeCommons by Kristofher is licensed under CC BY 2.0.

"Боли в кистях рук часто возникают при ревматоидном артрите, который характерен для пациентов старше 50 лет. На начальном этапе заболевания пациент ощущает неприятную боль в руках, не может согнуть обе руки в кулак", — отмечает врач.

Также боль в кистях может указывать на проблемы с мышцами в результате заболеваний периферических нервов.

При патологии нерва нарушаются его функции:

  • Чувствительность. Помогает передавать информацию из разных участков тела в головной мозг.
  • Двигательная функция. Осуществляется за счёт сокращения скелетных мышц.
  • Трофическая функция нерва. При поражении возникают трофические изменения участков тела.

Боли в кистях также возникают при сахарном диабете 1 и 2 типа.

Не стоит игнорировать боли в кистях, нужно при первых симптомах пройти обследование у специалиста.

Характерны несколько вариантов лечения:

  • Лечение основного заболевания: если сахарный диабет, то необходим контроль сахара крови; при заболевании соединительной ткани — противовоспалительная терапия.
  • Прием витаминов группы В длительное время.
  • Массаж, лечебная физкультура.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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