Врач рассказала, о каком заболевании сигнализирует боль в руках

Почему болят кисти рук и как избавиться от недуга — рассказала читателям Pravda.Ru невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.
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"Боли в кистях рук часто возникают при ревматоидном артрите, который характерен для пациентов старше 50 лет. На начальном этапе заболевания пациент ощущает неприятную боль в руках, не может согнуть обе руки в кулак", — отмечает врач.
Также боль в кистях может указывать на проблемы с мышцами в результате заболеваний периферических нервов.
При патологии нерва нарушаются его функции:
Чувствительность. Помогает передавать информацию из разных участков тела в головной мозг.
Двигательная функция. Осуществляется за счёт сокращения скелетных мышц.
Трофическая функция нерва. При поражении возникают трофические изменения участков тела.
Боли в кистях также возникают при сахарном диабете 1 и 2 типа.
Не стоит игнорировать боли в кистях, нужно при первых симптомах пройти обследование у специалиста.
Характерны несколько вариантов лечения:
Лечение основного заболевания: если сахарный диабет, то необходим контроль сахара крови; при заболевании соединительной ткани — противовоспалительная терапия.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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