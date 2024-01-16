Профессор объяснила, почему у оптимистов иммунитет крепче

Оптимисты отличаются более крепким иммунитетом, чем пессимисты, у которых по жизни больше негативных эмоций. На это обратила внимание профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.
"Страх, тревога, неприятные, негативные эмоции снижают содержание так называемых Т-хелперов — наиболее многочисленной популяции Т-лимфоцитов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам, а также уменьшают активность естественных киллеров, которые вызывают гибель (лизис) опухолевых и инфицированных вирусами клеток", — объяснила Идова.
Профессор отметила, что после просмотра весёлого фильма эти показатели увеличиваются, достигая максимума у тех, кто искренне смеётся больше всех.
В крови оптимистов, в жизни которых больше положительных эмоций, содержится большее количество T-хелперов и естественных киллеров, в то время как у пессимистов их в принципе меньше из-за депрессивного взгляда на жизнь, пишет Газета.Ru.
При этом реакция на стресс у оптимистов и пессимистов различается: первые воспринимают неудачи острее, что сильно "бьёт" по их иммунитету, в то время как пессимисты менее восприимчивы к стрессу, потому что они всегда к нему морально готовы, всегда ожидают от жизни чего-то плохого, добавила эксперт.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.