Профессор объяснила, почему у оптимистов иммунитет крепче

Профессор Идова: иммунитет у оптимистов крепче, в их крови больше иммунных клеток

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оптимисты отличаются более крепким иммунитетом, чем пессимисты, у которых по жизни больше негативных эмоций. На это обратила внимание профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

Фото: https://www.verywellmind.com/what-is-happiness-4869755 by Verywell/ Jiaqi Zhou

"Страх, тревога, неприятные, негативные эмоции снижают содержание так называемых Т-хелперов — наиболее многочисленной популяции Т-лимфоцитов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам, а также уменьшают активность естественных киллеров, которые вызывают гибель (лизис) опухолевых и инфицированных вирусами клеток", — объяснила Идова.

Профессор отметила, что после просмотра весёлого фильма эти показатели увеличиваются, достигая максимума у тех, кто искренне смеётся больше всех.

В крови оптимистов, в жизни которых больше положительных эмоций, содержится большее количество T-хелперов и естественных киллеров, в то время как у пессимистов их в принципе меньше из-за депрессивного взгляда на жизнь, пишет Газета.Ru.

При этом реакция на стресс у оптимистов и пессимистов различается: первые воспринимают неудачи острее, что сильно "бьёт" по их иммунитету, в то время как пессимисты менее восприимчивы к стрессу, потому что они всегда к нему морально готовы, всегда ожидают от жизни чего-то плохого, добавила эксперт.