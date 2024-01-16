Физиолог рассказала, как стресс влияет на иммунитет

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Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет

1:00
Здоровье

Небольшой стресс, который недолго длится, сказывается на иммунитете положительным образом. На это обратила внимание профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Учёный объяснила, что несильный и короткий по времени стресс, в отличие от хронического, стимулирует иммунитет.

"Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их", — сказала Идова, которую цитирует Газета.Ru.

Профессор также обратила внимание, что оптимисты воспринимают стресс хуже, чем пессимисты. У них, полагавших, что всё будет хорошо, иммунитет под влиянием стресса сильно снижается. В то же время пессимисты защищены от негативного влияния стресса на иммунитет гораздо лучше, ведь они уже были заранее готовы к тому, что всё будет плохо, и их ожидания оправдались.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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