Небольшой стресс, который недолго длится, сказывается на иммунитете положительным образом. На это обратила внимание профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.
Учёный объяснила, что несильный и короткий по времени стресс, в отличие от хронического, стимулирует иммунитет.
"Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их", — сказала Идова, которую цитирует Газета.Ru.
Профессор также обратила внимание, что оптимисты воспринимают стресс хуже, чем пессимисты. У них, полагавших, что всё будет хорошо, иммунитет под влиянием стресса сильно снижается. В то же время пессимисты защищены от негативного влияния стресса на иммунитет гораздо лучше, ведь они уже были заранее готовы к тому, что всё будет плохо, и их ожидания оправдались.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.