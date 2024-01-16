Физиолог рассказала, как стресс влияет на иммунитет

Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Небольшой стресс, который недолго длится, сказывается на иммунитете положительным образом. На это обратила внимание профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

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Учёный объяснила, что несильный и короткий по времени стресс, в отличие от хронического, стимулирует иммунитет.

"Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их", — сказала Идова, которую цитирует Газета.Ru.

Профессор также обратила внимание, что оптимисты воспринимают стресс хуже, чем пессимисты. У них, полагавших, что всё будет хорошо, иммунитет под влиянием стресса сильно снижается. В то же время пессимисты защищены от негативного влияния стресса на иммунитет гораздо лучше, ведь они уже были заранее готовы к тому, что всё будет плохо, и их ожидания оправдались.