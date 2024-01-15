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Диетолог Стародубова назвала заболевания, от которых защищает зеленый чай

3:08
Здоровье

Регулярное, умеренное употребление зелёного чая снижает вероятность развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также укрепляет иммунитет. Эту информацию предоставила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, Антонина Стародубова.

Диетолог Стародубова назвала заболевания, от которых защищает зеленый чай
Фото: Нейросеть Шедеврум

По её словам, чёрный ферментированный чай, а также зелёный и белый неферментированные чаи содержат множество полезных веществ, таких как витамины В1, В2, РР, провитамин А, минералы, органические кислоты, танины, кофеин, а также компоненты с высокой антиоксидантной активностью, включая катехины и теафлавины.

Зелёный чай проходит меньше обработки, и поэтому он особенно богат антиоксидантами и полифенолами. Регулярное, умеренное употребление этого напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, обладает антивозрастным эффектом, замедляет старение головного мозга, печени, кожи и повышает общую сопротивляемость организма.

Тем не менее, содержание кофеина в стакане зелёного чая некоторых сортов может быть сопоставимо с чашкой кофе.

"В среднем у черных сортов чая уровень кофеина ниже, поэтому те, кто чувствительны к кофеину, лучше переносят черный чай", — отметила диетолог.

Специалист подчеркнула, что избыточное потребление кофеинсодержащих напитков, включая чай, может негативно воздействовать на нервную и сердечно-сосудистую системы. Танины также могут оказывать отрицательное воздействие на функцию органов желудочно-кишечного тракта и усвояемость некоторых пищевых веществ, в частности, железа.

Для тех, кто чрезмерно чувствителен к кофеину, рекомендуется избегать употребления чая вечером. Вместо него можно выбрать напитки на основе ромашки, кипрея или других ароматных трав.

Людям с хроническими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые проблемы, следует проконсультироваться с врачом относительно питания и употребления кофеинсодержащих напитков, включая крепкий чай.

Некрепкий чай можно употреблять в количестве трёх-пяти чашек в день. Свежесваренный напиток более полезен, так как содержит больше биологически активных веществ.

Однако полезность чая уменьшается, если добавлять в него сахар, жирные сливки или варенье. Также не рекомендуется сочетать чай с кондитерскими изделиями, сладостями или бутербродами, так как это может привести к перееданию, увеличению потребления простых углеводов и, как следствие, увеличению риска лишнего веса, ожирения и связанных с этим заболеваний, сообщает Москва 24.

"Вместо сладостей в чай можно добавлять различные свежие, сушеные или замороженные ягоды и фрукты, такие как калина, брусника, клюква, облепиха, малина, вишня и яблоки. Это сделает вкус напитка более разнообразным и интересным, помогая избежать добавления сахара и дополнительно обогатив рацион полезными пищевыми веществами", — заключила Стародубова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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