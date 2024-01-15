Ученые США заявили, что следуя этому совету, продолжительность жизни женщин взлетит

Ученые США нашли способ увеличить продолжительность жизни женщин

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские исследователи провели эксперимент, выявив эффективный метод увеличения продолжительности жизни у женщин.

Фото: openverse.org by fo.ol is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что поддержание стабильного веса после 60 лет способствует увеличению шансов на долголетие у женщин.

В ходе исследования были проанализированы данные почти 55 тысяч женщин. За период наблюдения 56% участниц (30 тысяч человек) дожили до 90 лет и старше. Результаты показали, что женщины, потерявшие как минимум 5% своего веса после 60 лет, имели меньшие шансы достичь долгого возраста по сравнению с теми, кто поддерживал стабильный вес. Исследование выявило, что у женщин, случайно потерявших вес, вероятность дожить до 90 лет снизилась на 51%. В то время как увеличение веса на 5% и более не имело влияния на продолжительность жизни по сравнению со стабильным весом.

Ученые отметили, что если женщины замечают непроизвольное снижение веса, когда не пытаются похудеть, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.