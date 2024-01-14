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Сомнолог напомнил о правиле 15 минут для желающих наладить режим сна

Сомнолог Бузунов: человек должен заснуть вечером и проснуться утром за 15 минут

1:02
Здоровье

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов напомнил о важности режима сна.

Сомнолог Бузунов: человек должен заснуть вечером и проснуться утром за 15 минут
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Врач посоветовал желающим наладить режим сна руководствоваться правилом 15 минут.

"Человек должен за 15 минут заснуть, не более 15 минут. Ночью должно быть не более 15 минут суммарно пробуждений, с утра человек может даже чуть-чуть недоспать, но за 15 минут включиться в обычную нормальную жизнь", — заявил Бузунов в беседе с телеканалом "Звезда".

Сомнолог призвал не недооценивать важность режима сна, когда человек отходит ко сну и встаёт утром каждый день в одинаковое время. Это не так сложно, если подобрать лично для себя оптимальный график засыпаний и пробуждений, считает врач.

Бузунов считает, что с комфортом можно вставать и в 6 утра, но ложиться тогда каждый вечер нужно в 22 часа. Со временем производство гормонов человека подстраивается под выбранный им режим, если он соблюдается, добавил врач.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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