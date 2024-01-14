Сомнолог напомнил о правиле 15 минут для желающих наладить режим сна

Сомнолог Бузунов: человек должен заснуть вечером и проснуться утром за 15 минут

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов напомнил о важности режима сна.

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Врач посоветовал желающим наладить режим сна руководствоваться правилом 15 минут.

"Человек должен за 15 минут заснуть, не более 15 минут. Ночью должно быть не более 15 минут суммарно пробуждений, с утра человек может даже чуть-чуть недоспать, но за 15 минут включиться в обычную нормальную жизнь", — заявил Бузунов в беседе с телеканалом "Звезда".

Сомнолог призвал не недооценивать важность режима сна, когда человек отходит ко сну и встаёт утром каждый день в одинаковое время. Это не так сложно, если подобрать лично для себя оптимальный график засыпаний и пробуждений, считает врач.

Бузунов считает, что с комфортом можно вставать и в 6 утра, но ложиться тогда каждый вечер нужно в 22 часа. Со временем производство гормонов человека подстраивается под выбранный им режим, если он соблюдается, добавил врач.