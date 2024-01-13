Это самые вредные крупы: категорически пересмотрите свой рацион!

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Эндокринолог Лебедева назвала самые вредные крупы

0:59
Здоровье

Регулярное употребление некоторых видов круп может негативно сказаться на здоровье, в частности привести к набору лишнего веса и сахарному диабету, предупреждает эндокринолог Диляра Лебедева. По мнению специалиста, манка, которая представляет собой мелко перемолотую пшеницу и на 70% состоит из крахмала, способна быстро увеличивать уровень сахара в крови, приводя к увеличенному выделению инсулина. Также развитию сахарного диабета и набору лишних килограммов может способствовать овсянка быстрого приготовления.

Эндокринолог Лебедева назвала самые вредные крупы
Фото: wikimedia.org by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"В данном продукте практически нет питательных веществ, включая клетчатку. Употребление такой овсянки может стать причиной развития диабета, лишнего веса и проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы", — отмечает Лебедева в своем Telegram-канале.

Также, по словам эксперта, развитию диабета или нежелательному набору веса может способствовать избыточное употребление кукурузной крупы из-за ее высокого содержания глюкозы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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