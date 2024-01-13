Это самые вредные крупы: категорически пересмотрите свой рацион!

Эндокринолог Лебедева назвала самые вредные крупы

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление некоторых видов круп может негативно сказаться на здоровье, в частности привести к набору лишнего веса и сахарному диабету, предупреждает эндокринолог Диляра Лебедева. По мнению специалиста, манка, которая представляет собой мелко перемолотую пшеницу и на 70% состоит из крахмала, способна быстро увеличивать уровень сахара в крови, приводя к увеличенному выделению инсулина. Также развитию сахарного диабета и набору лишних килограммов может способствовать овсянка быстрого приготовления.

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"В данном продукте практически нет питательных веществ, включая клетчатку. Употребление такой овсянки может стать причиной развития диабета, лишнего веса и проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы", — отмечает Лебедева в своем Telegram-канале.

Также, по словам эксперта, развитию диабета или нежелательному набору веса может способствовать избыточное употребление кукурузной крупы из-за ее высокого содержания глюкозы.