Эти продукты делают вас слабыми и беспомощными: список составлен врачом

Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют продукты питания, которые способствуют увеличению энергозатрат и отнимают у человека силы. Этот факт был подчеркнут врачом-диетологом Татьяной Жаровской. Она представила список таких продуктов.

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По мнению гастроэнтеролога, продукты с высоким содержанием трансжиров и гидрогенизированных жиров практически лишены полезных веществ, при этом их переваривание требует значительных энергетических затрат. К таким продуктам относятся чипсы, сухарики, фастфуд и алкогольные напитки. Врач утверждает, что они вызывают чувство усталости. Жаровская подчеркивает, что употребление таких продуктов приводит к быстрому насыщению, но вскоре за этим следует ощущение голода.

"Это продукты, богатые насыщенными гидрогенизированными жирами и трансжирами. Например, чипсы, сухарики или любимое многим сочетание булочки и жареной котлеты могут истощать энергию, так как их переваривание требует излишне больших ресурсов. При этом сами продукты обладают низкой пищевой ценностью. Другая группа — изделия из высшего сорта муки или с высоким содержанием сахара. Они быстро перевариваются, обеспечивая кратковременный прилив энергии, но через полчаса возникает потребность в перекусе, так как организм не получил необходимых питательных веществ", — подчеркнула Татьяна Жаровская.

Диетолог также отметила, что алкоголь негативно влияет на настроение, активность и состояние печени. По ее словам, большая часть митохондрий находится именно в этом органе, и его повреждение может привести к усталости и плохому настроению. Подобное воздействие на человеческий организм оказывают продукты с высоким содержанием консервантов.

Жаровская добавила, что вредные продукты не окажут серьезного воздействия, если их употреблять с умеренностью один-два раза в месяц. В таком случае организм сможет легко справиться с их воздействием, подытожила она.