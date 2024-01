Your browser does not support the audio element.

Присутствие пылевых клещей нельзя разглядеть невооруженным глазом, но их присутствие в доме может отрицательно сказаться на аллергиках. Соответствующее сообщение сделала аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина в интервью aif. ru. Она назвала способы того, как распознать аллергию на паразитов.

Фото: creativecommons.org by Gabriel Trujillo is licensed under "HOUSE DUST MITE" by arkhangellohim is licensed under CC BY-SA 2.0.