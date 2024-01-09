Иммунолог Эстрина рассказала о способах распознать аллергию на домашних паразитов

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Присутствие пылевых клещей нельзя разглядеть невооруженным глазом, но их присутствие в доме может отрицательно сказаться на аллергиках. Соответствующее сообщение сделала аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина в интервью aif. ru. Она назвала способы того, как распознать аллергию на паразитов.

Фото: creativecommons.org by Gabriel Trujillo is licensed under "HOUSE DUST MITE" by arkhangellohim is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что пылевые клещи не редко обитают в чистых домах. Паразиты могут заводиться внутри мебели. Отмечается, что идеальные условие для их размножения — тепло и влага.

Вдыхание отходов клещей может провоцировать аллергию.

Основные симптомы заболевания — першение в горле, насморк и кашель.

Чтобы избежать аллергии, нужно стирать и гладить белье каждую неделю, проводить влажную уборку.

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