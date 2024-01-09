Врач рассказала, когда лучше воздержаться от чистки зубов

Стоматолог из Великобритании поделилась информацией о том, когда не стоит приступать к чистке зубов. Врач предупреждает, что игнорирование ее советов может нанести вред здоровью, сообщает LADBible.
Доктор Шаади Манучехри, зубной врач из Лондона, выделила три конкретных случая, когда лучше воздержаться от чистки зубов. Первый из них — это приступ рвоты.
"Содержимое желудка обладает высокой кислотностью, поэтому, если приступил рвотный рефлекс, чистка зубов сразу после этого может повредить эмаль", — предупреждает врач.
Манучехри также советует избегать чистки зубов непосредственно после завтрака, особенно если в пище присутствовали сладости.
"После еды уровень кислотности в ротовой полости повышается, и если чистить зубы сразу после приема пищи, вы рискуете повредить зубную эмаль кислотами. Дайте себе по меньшей мере 60 минут", — советует доктор.
Кроме того, врач рекомендует временно отложить чистку зубов после употребления газировки.
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