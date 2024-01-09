Врач рассказала, когда лучше воздержаться от чистки зубов

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог из Великобритании поделилась информацией о том, когда не стоит приступать к чистке зубов. Врач предупреждает, что игнорирование ее советов может нанести вред здоровью, сообщает LADBible.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Доктор Шаади Манучехри, зубной врач из Лондона, выделила три конкретных случая, когда лучше воздержаться от чистки зубов. Первый из них — это приступ рвоты.

"Содержимое желудка обладает высокой кислотностью, поэтому, если приступил рвотный рефлекс, чистка зубов сразу после этого может повредить эмаль", — предупреждает врач.

Манучехри также советует избегать чистки зубов непосредственно после завтрака, особенно если в пище присутствовали сладости.

"После еды уровень кислотности в ротовой полости повышается, и если чистить зубы сразу после приема пищи, вы рискуете повредить зубную эмаль кислотами. Дайте себе по меньшей мере 60 минут", — советует доктор.

Кроме того, врач рекомендует временно отложить чистку зубов после употребления газировки.