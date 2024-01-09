Японские ученые сообщают, что систематическое употребление кофе может положительно сказаться на памяти и внимании. Эту неожиданную выгоду напитка описывает издание Springer.
Ученые из Университета Цукубы провели исследование, в течение 30 дней подавая мышам тригонеллин – вещество, содержащееся в кофе, пажитнике и японской редьке.
После этого грызунов посадили в лабиринт Морриса, где они продемонстрировали значительное улучшение способности к запоминанию.
По словам исследователей, регулярное употребление кофе способствует улучшению когнитивных функций за счет благотворного влияния этого соединения на кровообращение в мозге, а также поощряет рост новых нейронов и улучшает связь между ними.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.