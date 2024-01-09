Springer: регулярное употребление кофе приводит к улучшению когнитивных функций

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские ученые сообщают, что систематическое употребление кофе может положительно сказаться на памяти и внимании. Эту неожиданную выгоду напитка описывает издание Springer.

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ученые из Университета Цукубы провели исследование, в течение 30 дней подавая мышам тригонеллин – вещество, содержащееся в кофе, пажитнике и японской редьке.

После этого грызунов посадили в лабиринт Морриса, где они продемонстрировали значительное улучшение способности к запоминанию.

По словам исследователей, регулярное употребление кофе способствует улучшению когнитивных функций за счет благотворного влияния этого соединения на кровообращение в мозге, а также поощряет рост новых нейронов и улучшает связь между ними.