Высушенный отоплением воздух куда опаснее прохлады в помещении, предупредила терапевт Татьяна Романенко в эфире радио "Говорит Москва".
Прежде всего, она озвучила подходящую с точки зрения здоровья человека температуру.
"Оптимальная температура в комнате для сна — это 18 градусов, а для комфортного бодрствования — 22-24 градуса", — уточнила доктор.
Если температура ниже, её нужно повышать при помощи отопления. Но — аккуратно: любой нагревательный прибор, от электрорадиатора до батареи центрального отопления, сильно сушит воздух. Из-за этого сохнут слизистые, становясь благоприятной средой для заражения вирусами, а также аллергий и астмы.
"Бич зимы и отопительного сезона — это как раз сухие слизистые. Это одна из причин, почему возрастает количество респираторных инфекций", — подчеркнула Романенко.
Воздух нужно обязательно увлажнять — лучше специальными приборами, а на худой конец сойдёт и кипяток в кастрюле.
"Кипячение воды в больших ёмкостях — в какой-то степени безопасный способ согреть воздух в помещении и увлажнить", — пояснила медик.
Эта же кастрюля может выполнить и роль нагревательного прибора — в любом случае лучшего, нежели радиатор, делающий атмосферу непригодной для здорового дыхания, заключила врач.
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