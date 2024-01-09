Врачи назвали цветы, которые нельзя держать в квартире с ребенком

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приобретая очередной цветок для дома, мы не всегда осведомлены о некоторых его свойствах, и внезапно сталкиваемся с возможными проблемами со здоровьем. Особенно это актуально для детей и домашних животных, которые могут случайно пощипать листья или пожевать цветки. Врачи предостерегают от следующих растений, если вы живете не одни.

Фото: openverse "Azalea" by Wolfhowl is licensed under CC BY-NC 2.0.

Азалия

Среди любителей цветов популярна азалия, которая радует глаз своим обильным цветением. Особенно опасна индийская азалия Симса, так как ее листья содержат вещества, способные вызвать кишечные колики и судороги при попадании в организм.

Диффенбахия

Это растение привлекает внимание своими крупными разноцветными листьями, формирующими пышную крону. Однако его опасность заключается в соке, который выделяется при повреждении листьев или стебля. Попадание этого сока в организм детей или домашних животных может вызвать серьезное отравление, а также ожоги и раздражение кожи.

Олеандр

Это растение привлекает внимание своими яркими малиновыми цветками. Однако сок олеандра может вызвать слепоту, а аромат цветущего растения может вызвать головокружение и общее недомогание. Осторожность при обращении с этим растением необходима.