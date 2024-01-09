Приобретая очередной цветок для дома, мы не всегда осведомлены о некоторых его свойствах, и внезапно сталкиваемся с возможными проблемами со здоровьем. Особенно это актуально для детей и домашних животных, которые могут случайно пощипать листья или пожевать цветки. Врачи предостерегают от следующих растений, если вы живете не одни.
Среди любителей цветов популярна азалия, которая радует глаз своим обильным цветением. Особенно опасна индийская азалия Симса, так как ее листья содержат вещества, способные вызвать кишечные колики и судороги при попадании в организм.
Это растение привлекает внимание своими крупными разноцветными листьями, формирующими пышную крону. Однако его опасность заключается в соке, который выделяется при повреждении листьев или стебля. Попадание этого сока в организм детей или домашних животных может вызвать серьезное отравление, а также ожоги и раздражение кожи.
Это растение привлекает внимание своими яркими малиновыми цветками. Однако сок олеандра может вызвать слепоту, а аромат цветущего растения может вызвать головокружение и общее недомогание. Осторожность при обращении с этим растением необходима.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.