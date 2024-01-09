Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснейший салат с ветчиной для вашего праздничного стола
В каких случаях можно проигнорировать знак движение запрещено
Салат с кальмарами "Феерия вкуса"
Superjob: 17% россиян не понравились новогодние подарки
Военкомы Украины стали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону
Михаил Ходорковский* снова объявлен в розыск
Автоэксперт Рузанов: зимой дистанцию между авто лучше увеличить в два раза
Автолюбителям рассказали, как предотвратить примерзание дворников к стеклу
В России появился новый способ мошенничества через онлайн-кинотеатры

Врачи назвали цветы, которые нельзя держать в квартире с ребенком

1:25
Здоровье

Приобретая очередной цветок для дома, мы не всегда осведомлены о некоторых его свойствах, и внезапно сталкиваемся с возможными проблемами со здоровьем. Особенно это актуально для детей и домашних животных, которые могут случайно пощипать листья или пожевать цветки. Врачи предостерегают от следующих растений, если вы живете не одни.

Врачи назвали цветы, которые нельзя держать в квартире с ребенком
Фото: openverse "Azalea" by Wolfhowl is licensed under CC BY-NC 2.0.

Азалия

Среди любителей цветов популярна азалия, которая радует глаз своим обильным цветением. Особенно опасна индийская азалия Симса, так как ее листья содержат вещества, способные вызвать кишечные колики и судороги при попадании в организм.

Диффенбахия

Это растение привлекает внимание своими крупными разноцветными листьями, формирующими пышную крону. Однако его опасность заключается в соке, который выделяется при повреждении листьев или стебля. Попадание этого сока в организм детей или домашних животных может вызвать серьезное отравление, а также ожоги и раздражение кожи.

Олеандр

Это растение привлекает внимание своими яркими малиновыми цветками. Однако сок олеандра может вызвать слепоту, а аромат цветущего растения может вызвать головокружение и общее недомогание. Осторожность при обращении с этим растением необходима.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Специалист Немировский Лев
Заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Сербия хочет стать государством с высокими технологиями Михаил Плисюк В Малом театре сыграли и обсудили со зрителями "Капитанскую дочку" Анжела Якубовская Запад признал неспособность Украины перехватывать российские ракеты Дмитрий Плотников
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Что делать, если не успел обогнать авто до сплошной
Что делать, если не успел обогнать авто до сплошной
Последние материалы
Вкуснейший салат с ветчиной для вашего праздничного стола
Врачи назвали цветы, которые нельзя держать в квартире с ребенком
В каких случаях можно проигнорировать знак движение запрещено
Салат с кальмарами "Феерия вкуса"
Superjob: 17% россиян не понравились новогодние подарки
Военкомы Украины стали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону
Михаил Ходорковский* снова объявлен в розыск
Автоэксперт Рузанов: зимой дистанцию между авто лучше увеличить в два раза
Автолюбителям рассказали, как предотвратить примерзание дворников к стеклу
В России появился новый способ мошенничества через онлайн-кинотеатры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников