Учёные открыли вред бутилированной питьевой воды

В литровой бутылке воды может содержаться до 240 тысяч наночастиц микропластика, установили химики из Колумбийского университета. С результатами их исследования в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ознакомился Bloomberg.

Фото: Росконтроль by Elnur Amikishiyev

Учёные проверили 25 литровых бутылок трёх американских производителей и нашли в них от 110 до 370 тысяч частиц, из которых 90% — нанопластики, способные проникать через биологические барьеры в кровь человека.

Поиск шёл по семи самым распространенным материалам, из которых изготавливается тара, вроде полиэтилентерефталата; были обнаружены также неопознанные полимеры, что указывает на совсем удручающую ситуацию.

Аналогичные исследования, проводившиеся ранее, не учитывали очень мелкие частицы размером до 1 микрометра и давали куда более оптимистичные результаты: считалось, что нанопластика в воде совсем мало — порядка 325 частиц, а в каких-то образцах его нет вовсе.