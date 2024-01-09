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Кардиолог Кореневич объяснила, чем опасен отказ от жирной и солёной еды

1:23
Здоровье

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, чем опасен полный отказ от ряда продуктов. По её словам, отказ от солёной и жирной пищи усугубляет стресс, который выступает одним из главных провокаторов заболеваний сердца и сосудов.

Кардиолог Кореневич объяснила, чем опасен отказ от жирной и солёной еды
Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

"Высокий уровень стресса приводит к потребности питаться вот таким образом. Со стрессом нужно работать. Это даст эмоциональную стабильность, контакт со своим телом, когда вы будете выбирать более полезную еду", — объясняет врач.

На своём YouTube-канале Кореневич также отметила, что, таким образом, с запретами в плане еды следует быть аккуратнее, ведь это может вызвать дополнительное напряжение и, как результат, усилить стресс.

Сама специалист выступила против диет и жёстких ограничений. Она подчеркнула, что нужно не запрещать себе какую-то пищу, а сделать так, чтобы вам самим хотелось есть полезные продукты, в особенности, рыбу, овощи и клетчатку.

В заключение она напомнила, что уже давно замечено, что от сердечно-сосудистых недугов часто страдают люди, в рационе которых преобладают быстрые углеводы, трансжиры, соль, консервированные продукты, красное мясо и пальмовое масло дешёвых сортов.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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