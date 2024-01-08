Как распознать дефицит Омега-3 в организме человека

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек употребляет рыбу реже двух раз в неделю, это может привести к дефициту омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в его организме, утверждает кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова. По ее словам, признаки недостатка омега-3 включают увеличенную утомляемость, ухудшение настроения, сухость кожи, медленное заживление ран и трещин на коже.

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В более серьезных случаях возможны даже гормональные нарушения. Денисова также отмечает, что повышение уровня "плохого" холестерина может быть косвенным признаком дефицита омега-3, поскольку эти жирные кислоты положительно воздействуют на липидный обмен.

Врач напоминает, что омега-3 не производятся в организме человека и должны поступать с пищей. Основными источниками этих кислот являются жирные морские рыбы холодных течений, такие как сельдь, скумбрия, палтус, различные виды красной рыбы, а также морепродукты. Чем жирнее рыба, тем выше содержание омега-3.

Для обеспечения достаточного уровня омега-3 рекомендуется употреблять рыбу 2–3 раза в неделю. В случае редкого потребления рыбы возникает риск дефицита этих кислот, и в таких случаях рекомендуется прием биологически активных добавок.

Также врач подчеркивает, что наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно печени и желчного пузыря, может отрицательно сказываться на усвоении жирных кислот. В таких случаях необходимо проводить лечение основного заболевания.