Завтрак бутербродом с сыром и маслом "убивает" поджелудочную и сердце

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начинать свой день с бутерброда, покрытого толстым слоем сливочного масла и сыра, может повлечь за собой серьезные последствия для сердечно-сосудистой системы.

Фото: Wikipedia by Takeaway is licensed under CC BY-SA 4.0

Хлеб, пропитанный животным жиром, насыщенный холестерином и триглицеридами, увеличивает риск развития атеросклероза. Многие предпочитают добавить к такому бутерброду еще и бекон, состоящий также из жира.

Следовательно, регулярное употребление бутербродов с маслом и сыром в течение долгого времени может иметь негативные последствия. Мгновенное употребление нескольких таких сытных бутербродов стимулирует выделение желчи и ферментов со стороны поджелудочной железы и печени.

При слишком высоком потреблении жирной пищи возможно заливание желчи в протоки поджелудочной железы. В таких случаях ферменты начинают переваривать саму ткань поджелудочной.