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Завтрак бутербродом с сыром и маслом "убивает" поджелудочную и сердце

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Здоровье

Начинать свой день с бутерброда, покрытого толстым слоем сливочного масла и сыра, может повлечь за собой серьезные последствия для сердечно-сосудистой системы.

Завтрак бутербродом с сыром и маслом "убивает" поджелудочную и сердце
Фото: Wikipedia by Takeaway is licensed under CC BY-SA 4.0

Хлеб, пропитанный животным жиром, насыщенный холестерином и триглицеридами, увеличивает риск развития атеросклероза. Многие предпочитают добавить к такому бутерброду еще и бекон, состоящий также из жира.

Следовательно, регулярное употребление бутербродов с маслом и сыром в течение долгого времени может иметь негативные последствия. Мгновенное употребление нескольких таких сытных бутербродов стимулирует выделение желчи и ферментов со стороны поджелудочной железы и печени.

При слишком высоком потреблении жирной пищи возможно заливание желчи в протоки поджелудочной железы. В таких случаях ферменты начинают переваривать саму ткань поджелудочной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Заслуженный врач РФ
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