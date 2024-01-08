Диетолог Разаренова нашла вредные пищевые добавки в плавленом сыре

Российский врач-диетолог Александра Разаренова предупредила население о потенциальных опасностях, связанных с частым употреблением плавленого сыра, который содержит различные пищевые добавки.
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По мнению эксперта, уникальные органолептические свойства плавленого сыра обусловлены присутствием разнообразных пищевых добавок, таких как эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Доктор Разаренова также подчеркнула, что при производстве плавленого сыра часто используются трансжиры.
Кроме того, в составе этого продукта содержится значительно больше жиров, консервантов и соли по сравнению с обычным сыром, что может негативно сказаться на здоровье человека.
Диетолог подчеркнула, что избыточное потребление плавленого сыра может привести к увеличению уровня холестерина в крови, ожирению и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
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