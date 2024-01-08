Диетолог Разаренова нашла вредные пищевые добавки в плавленом сыре

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-диетолог Александра Разаренова предупредила население о потенциальных опасностях, связанных с частым употреблением плавленого сыра, который содержит различные пищевые добавки.

Фото: Wikipedia by Rainer Z is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению эксперта, уникальные органолептические свойства плавленого сыра обусловлены присутствием разнообразных пищевых добавок, таких как эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Доктор Разаренова также подчеркнула, что при производстве плавленого сыра часто используются трансжиры.

Кроме того, в составе этого продукта содержится значительно больше жиров, консервантов и соли по сравнению с обычным сыром, что может негативно сказаться на здоровье человека.

Диетолог подчеркнула, что избыточное потребление плавленого сыра может привести к увеличению уровня холестерина в крови, ожирению и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.