Член палаты представителей конгресса Дон Бэкон высказался по поводу госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, о которой американское оборонное не поставило в известность Белый дом.
Бэкон считает сокрытие этой информацией фиаско со стороны Пентагона.
"Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал Бэкон в своих соцсетях.
По мнению конгрессмена, утаивание столь важной информации касательно здоровья Остина стало "провалом руководства" американского оборонного ведомства.
До этого госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен сообщил, что был не в курсе госпитализации главы Пентагона.
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