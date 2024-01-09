Конгрессмен Бэкон: сокрытие Пентагоном факта болезни Ллойда Остина — это провал

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Член палаты представителей конгресса Дон Бэкон высказался по поводу госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, о которой американское оборонное не поставило в известность Белый дом.

Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

Бэкон считает сокрытие этой информацией фиаско со стороны Пентагона.

"Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал Бэкон в своих соцсетях.

По мнению конгрессмена, утаивание столь важной информации касательно здоровья Остина стало "провалом руководства" американского оборонного ведомства.

До этого госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен сообщил, что был не в курсе госпитализации главы Пентагона.