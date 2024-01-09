Суммарный уровень заболеваемости в рядах российской армии за последние четыре года, с 2019 года, уменьшился на 9,4%. За этот же промежуток времени число случаев заболеваний органов дыхания снизилось ещё больше, на 20,1%.
Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Представители ведомства уточнили, что за период 2019–2023 годов количество социально значимых заболеваний среди российских военных также сократилось на 4,4%.
В Минобороны добавили, что за последние четыре года было проведено 2900 успешных эвакуаций, выполненных при помощи военно-медицинской авиации.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.