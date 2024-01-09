Глава Пентагона Ллойд Остин согласился, что его ведомство должно было рассказать публике о его госпитализации раньше.
Об этом говорится в письменном заявлении, которое сделал Остин.
"Признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше", — написал Остин.
Глава Пентагона добавил, что отныне чувствует себя ответственным за обнародование такого рода данных.
Остин добавил, что уже поправляется.
Ранее NBC News сообщило, что Остину в течение четырёх дней проводили интенсивную терапию.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.