Глава Пентагона согласился, что проинформировать о его госпитализации нужно было раньше

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Пентагона Ллойд Остин согласился, что его ведомство должно было рассказать публике о его госпитализации раньше.

Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

Об этом говорится в письменном заявлении, которое сделал Остин.

"Признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше", — написал Остин.

Глава Пентагона добавил, что отныне чувствует себя ответственным за обнародование такого рода данных.

Остин добавил, что уже поправляется.

Ранее NBC News сообщило, что Остину в течение четырёх дней проводили интенсивную терапию.