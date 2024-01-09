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Глава Пентагона согласился, что проинформировать о его госпитализации нужно было раньше

0:42
Здоровье

Глава Пентагона Ллойд Остин согласился, что его ведомство должно было рассказать публике о его госпитализации раньше.

Глава Пентагона согласился, что проинформировать о его госпитализации нужно было раньше
Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

Об этом говорится в письменном заявлении, которое сделал Остин.

"Признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше", — написал Остин.

Глава Пентагона добавил, что отныне чувствует себя ответственным за обнародование такого рода данных.

Остин добавил, что уже поправляется.

Ранее NBC News сообщило, что Остину в течение четырёх дней проводили интенсивную терапию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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