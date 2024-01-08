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Врач Сычева нашла 4 противопоказания для употребления горького шоколада

1:06
Здоровье

Горький шоколад, согласно замечаниям врача-терапевта Натальи Сычевой, признается полезным удовольствием. Основная причина заключается в его низком содержании сахара, а также в наличии антиоксидантов.

Врач Сычева нашла 4 противопоказания для употребления горького шоколада
Фото: Вкусвилл

Как подчеркнула специалист, противопоказанием к употреблению горького шоколада является индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в его состав. Например, если у человека обнаружена аллергия на какао-масло.

Согласно мнению Натальи Сычевой, уменьшение потребления горького шоколада рекомендуется также людям, страдающим мигренями или имеющим повышенное артериальное давление.

Для тех, кто сталкивается с сахарным диабетом второго типа или ожирением, рекомендуется ограничить употребление горького шоколада. Кроме того, продукт не следует предоставлять детям в возрасте до 5 лет.

Наталья Сычева утверждает, что суточное потребление горького шоколада для людей без противопоказаний не должно превышать 20-30 граммов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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