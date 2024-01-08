Горький шоколад, согласно замечаниям врача-терапевта Натальи Сычевой, признается полезным удовольствием. Основная причина заключается в его низком содержании сахара, а также в наличии антиоксидантов.
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Как подчеркнула специалист, противопоказанием к употреблению горького шоколада является индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в его состав. Например, если у человека обнаружена аллергия на какао-масло.
Согласно мнению Натальи Сычевой, уменьшение потребления горького шоколада рекомендуется также людям, страдающим мигренями или имеющим повышенное артериальное давление.
Для тех, кто сталкивается с сахарным диабетом второго типа или ожирением, рекомендуется ограничить употребление горького шоколада. Кроме того, продукт не следует предоставлять детям в возрасте до 5 лет.
Наталья Сычева утверждает, что суточное потребление горького шоколада для людей без противопоказаний не должно превышать 20-30 граммов.
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