Российские ученые нашли способ омоложения людей

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Нижнего Новгорода выявили метод омоложения, способный уменьшить биологический возраст человека на пять лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Алексей Никонов, ссылаясь на руководителя Института биологии старения ННГУ, Алексея Москалева.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

В рамках клинических исследований приняли участие 43 человека, которых направили в санаторий на две недели. Там испытуемых ожидали сбалансированное питание, физические упражнения и физиопроцедуры.

По истечении этого периода ученые проанализировали показатели крови каждого участника и обнаружили, что их биологический возраст уменьшился на пять лет. В ходе эксперимента измерялись уровень глюкозы натощак и показатели воспаления в крови.

Алексей Никонов подчеркнул, что хотя эликсира вечной молодости и таблеток от старения пока нет, здоровое долголетие вполне достижимо благодаря воздействию на механизмы старения и приводящие к нему патологические процессы. Он также упомянул о генной терапии как одном из потенциальных направлений в этой области.