Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбежавшая в Италию Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России
ВСУ на Западной Украине готовят три военных аэродрома для расположения F-16
Горчичный порошок поможет в борьбе с малинным жуком
Названа польза плавания для похудения
Профессор Мишель Жуве объяснил природу сновидений
Полковник Макгрегор: США могут быть втянуты в войну с Россией в Чёрном море
Водителям рассказали, как содержать автомобильный аккумулятор зимой
Простой и вкусный салат из свежих и солёных огурцов без майонеза за 5 минут
Внутри ТЦ "Ашан" в Кривом Роге работал цех по производству FPV-дронов и БПЛА

Российские ученые нашли способ омоложения людей

1:14
Здоровье

Ученые из Нижнего Новгорода выявили метод омоложения, способный уменьшить биологический возраст человека на пять лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Алексей Никонов, ссылаясь на руководителя Института биологии старения ННГУ, Алексея Москалева.

Российские ученые нашли способ омоложения людей
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

В рамках клинических исследований приняли участие 43 человека, которых направили в санаторий на две недели. Там испытуемых ожидали сбалансированное питание, физические упражнения и физиопроцедуры.

По истечении этого периода ученые проанализировали показатели крови каждого участника и обнаружили, что их биологический возраст уменьшился на пять лет. В ходе эксперимента измерялись уровень глюкозы натощак и показатели воспаления в крови.

Алексей Никонов подчеркнул, что хотя эликсира вечной молодости и таблеток от старения пока нет, здоровое долголетие вполне достижимо благодаря воздействию на механизмы старения и приводящие к нему патологические процессы. Он также упомянул о генной терапии как одном из потенциальных направлений в этой области.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Последние материалы
ВСУ на Западной Украине готовят три военных аэродрома для расположения F-16
Горчичный порошок поможет в борьбе с малинным жуком
Названа польза плавания для похудения
Российские ученые нашли способ омоложения людей
Профессор Мишель Жуве объяснил природу сновидений
Полковник Макгрегор: США могут быть втянуты в войну с Россией в Чёрном море
Водителям рассказали, как содержать автомобильный аккумулятор зимой
Простой и вкусный салат из свежих и солёных огурцов без майонеза за 5 минут
Внутри ТЦ "Ашан" в Кривом Роге работал цех по производству FPV-дронов и БПЛА
3 занимательных иностранных фильма со стереотипами о России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников