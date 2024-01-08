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Названо необходимое количество белка в день для здоровья и роста мышц

4:30
Здоровье

Значение количества белка огромно не только для наращивания мышечной массы, но и для общего здоровья. Познакомьтесь с тем, почему белок так важен, и определите, сколько граммов вам нужно включить в свой рацион. Белок состоит из молекул аминокислот, объединенных пептидной связью. Для синтеза белка в организме требуется 20 аминокислот, восемь из которых (для взрослого человека) являются неотъемлемыми. Это означает, что организм не способен синтезировать эти аминокислоты самостоятельно, и они должны поступать с пищей. Белки используются для обмена веществ в клетках, синтеза ферментов, гормонов, клеток-антител иммунитета и других соединений, обеспечивающих все важные функции организма.

Названо необходимое количество белка в день для здоровья и роста мышц
Фото: commons.wikimedia. org by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Даже самое ограниченное питание включает определенное количество белка. Однако важно определить, достаточно ли его для поддержания здоровья, хорошей физической формы и эффективной работы всех систем и органов.

Преимущества белка для здоровья

  • Если вы цените свое здоровье и стремитесь поддерживать хорошую физическую форму, вы должны обратить внимание на количество белка в вашем рационе. Вот несколько причин проверить, достаточно ли вы его потребляете.
  • Белок помогает поддерживать нормальный вес. Высокобелковая диета способствует увеличению метаболизма и снижению чувства голода. Различные исследования признают высокобелковую диету наиболее эффективной для снижения веса. Она увеличивает метаболизм, сжигая на 80-100 калорий больше, чем диеты с низким содержанием белка. Кроме того, белок предотвращает набор веса после завершения диеты.
  • Белок полезен для здоровья костей. Исследования подтверждают, что белок, получаемый из пищи, помогает удерживать кальций в костях, укрепляя их и способствуя общему здоровью.
  • Белок снижает кровяное давление. Исследования показывают, что белок, особенно растительного происхождения, положительно влияет на уровень кровяного давления.
  • Белок необходим для поддержания формы, заботится о здоровье костей и давлении, а также способствует восстановлению поврежденных тканей и является неотъемлемым элементом при наращивании мышечной массы и повышении силы.

Тем не менее точно определить, сколько белка необходимо потреблять для получения всех этих преимуществ, довольно сложно. Это зависит от вашего веса, уровня физической активности и ваших целей.

Рекомендации по потреблению белка в день

Официальные рекомендации Национального института здоровья США по потреблению белка для здоровых людей составляют 0,8 грамма на килограмм веса.

В России рекомендации утверждены Роспотребнадзором в "Методических рекомендациях 2.3.1.2432-08". Согласно этому документу, физиологическая потребность в белке для взрослого населения варьируется от 65 до 117 граммов в сутки для мужчин и от 58 до 87 граммов в сутки для женщин.

Учитывая средний вес женщины от 60 до 70 килограммов и мужчины от 70 до 90 килограммов, в России рекомендуется употреблять белок в количестве около 1,2-1,5 грамма на килограмм веса.

Зарубежные исследования рекомендуют следующие количества белка для спортсменов: 1,4-1,8 грамма для занятий силовыми тренировками и 1,2-1,4 грамма для занятий выносливостью.

Неудивительно, что нормы потребления белка различаются в разных странах, и даже в пределах одной страны нет универсальных значений. В США на "Белковом саммите" 2015 года более 40 ученых обсудили влияние белка на здоровье человека. На основе представленных исследований Нэнси Родригес, диетолог и профессор университета Коннектикута, предложила увеличить рекомендуемое количество белка до 1,6 грамма на килограмм веса в сутки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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