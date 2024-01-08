Россиянам рассказали, как уменьшить вред от сидячей работы

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно все советы касаются того, чтобы меньше сидеть и больше двигаться. Однако не менее важным является выбор сидения и его конструкция. Оказывается, любой стул с горизонтальным сиденьем мешает телу принять естественное положение. Протяженность бедра, лежащего на горизонтальной поверхности стула, создает момент вращения в тазу. Таз стремится отклониться назад, поясница скругляется, и мы приобретаем сутулость. Это неизбежно, и виноваты не мы, а стулья, на которых мы сидим.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Этот изогнутый вид поясницы приводит к увеличению нагрузки на межпозвоночные диски в 10-11 раз. В результате могут возникнуть остеохондроз, протрузии и грыжи. В 70-х годах врачи в Европе задались вопросом, почему дети качаются на стульях. Оказалось, что наклон сиденья позволяет их тазу и позвоночнику принять естественное положение. Это сподвигло на разработку стульев с наклонным сиденьем, дополненных коленным упором, которые получили название "коленные стулья" (kneeling chairs). Они считаются ортопедическими и необходимы для тех, кто испытывает боли в спине от длительной сидячей работы.

Другим типом физиологичных стульев являются стулья-седла (saddle chair), имитирующие посадку верхом на коне. Поза на таком стуле приближена к положению стоя. Однако работать стоя целый день не так просто, в отличие от сидения на стуле-седле.

Основное отличие физиологичного стула заключается в том, что он создает тупой угол между корпусом и бедрами. Поясница принимает анатомически правильное положение с сохранением изгибов. Это приносит комфорт не только пояснице, но и всем отделам позвоночника, раскрывает грудную клетку и выпрямляет плечи.

Конечно, ни один стул не гарантирует полного здоровья. Однако для достижения результата важно не только вводить полезные привычки, такие как физическая активность, но и устранять основные вредные факторы. Например, заменить обычные стулья, которые ежедневно незаметно отнимают ресурсы нашего организма.