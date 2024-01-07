Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня проводили интенсивную терапию

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня пришлось провести в отделении интенсивной терапии. В это время его обязанности взяла на себя замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

Об этом сообщил телеканал NBC News, подтвердивший таким образом ранее обнародованную информацию о госпитализации главы американского оборонного ведомства.

"Остин был госпитализирован, в том числе провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии", — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Остин уже приступил к своей обычной работе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Уточняется, что здоровья Остина ухудшилось на фоне осложнений, проявившихся после медицинской процедуры, которая ему недавно была сделана.