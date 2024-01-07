Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня пришлось провести в отделении интенсивной терапии. В это время его обязанности взяла на себя замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Об этом сообщил телеканал NBC News, подтвердивший таким образом ранее обнародованную информацию о госпитализации главы американского оборонного ведомства.
"Остин был госпитализирован, в том числе провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии", — говорится в материале.
Журналисты добавили, что Остин уже приступил к своей обычной работе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Уточняется, что здоровья Остина ухудшилось на фоне осложнений, проявившихся после медицинской процедуры, которая ему недавно была сделана.
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