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Гастроэнтеролог Юркевич ответила, стоит ли долго жевать пищу

1:33
Здоровье

Стоит ли тянуть обед и быстренько жевать и проглатывать? Говорят, прежде чем глотнуть, нужно тщательно пережевывать, проводя это в течение 30 секунд (в некоторых случаях 20 или даже 60). Мы опробовали это, и выяснилось, что это занимает много времени, возникает вопрос: зачем столько времени тратить на жевание, если желудок, в конечном итоге, все равно переварит всё? Мы обратились за советом к гастроэнтерологу Анне Юркевич. Длительное жевание приносит пользу. Чем более тщательно и мелко пережёвывается еда, тем лучше она смачивается слюной и легче перемещается по пищеводу. Кроме того, процесс пищеварения начинается уже в полости рта: в слюне содержатся ферменты для этого. В конце концов, большие куски могут вызвать задыхание.

Гастроэнтеролог Юркевич ответила, стоит ли долго жевать пищу
Фото: wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако не стоит делать частые крупные глотки: это подавляет перистальтику (сокращение) пищевода и расслабляет клапан между пищеводом и желудком.

И есть ещё один момент. Мы часто едим на ходу, в компании, из соображений приличия. Всё это не позволяет насладиться едой в полной мере, почувствовать все вкусовые оттенки и вовремя почувствовать процесс насыщения. Медленное и неторопливое употребление пищи — ключевой элемент осознанного питания, благодаря которому вы избежите переедания и научитесь получать максимальное удовольствие от менее большого количества еды!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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