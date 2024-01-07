Что делать, если идет кровь из носа

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научно обоснованные рекомендации по тому, как прекратить носовое кровотечение, определить момент для обращения к врачу и управлять ситуацией при частых случаях. Мелкие кровотечения из носа могут возникнуть спонтанно или после легкой травмы. Обычно они не представляют серьезной угрозы. Для прекращения небольшого кровотечения следуйте этим рекомендациям:

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Присядьте и держите голову прямо, избегая её наклона назад, чтобы избежать стекания крови в горло.

Тщательно зажмите мягкую часть носа пальцами и удерживайте в течение 10–15 минут. В первые 10 минут необходимо проявить терпение и не проверять, прекратилось ли кровотечение.

Если кровотечение не прекратится через 10–15 минут, продолжайте зажимать нос ещё 15 минут.

Для более быстрого прекращения кровотечения можно использовать средство от насморка с сосудосуживающим эффектом, такое как раствор ксилометазолина.

Если кровотечение не прекратится в течение 30 минут, рекомендуется обратиться к врачу.