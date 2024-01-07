Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять продуктов, после употребления которых от трезвого водителя будет нести перегаром
В ГИБДД рассказали, зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый смартфон
Украина от ракет РФ потеряла предприятия, где производили самые мощные ракеты
Автоэксперт рассказал о восьми частых ошибках во время "прикуривания" авто
Если осенью забыли: что надо добавить в лунки для рассады огурцов
Садовые работы зимой включают несколько дел
Специалисты дали советы, как ухаживать за игуаной – живым символом нового года
10 причин, почему в автомобиле ощущается биение руля
Автоэксперт Сажин рассказал, как не стать жертвой инсценировщиков ДТП

Что делать, если идет кровь из носа

1:09
Здоровье

Научно обоснованные рекомендации по тому, как прекратить носовое кровотечение, определить момент для обращения к врачу и управлять ситуацией при частых случаях. Мелкие кровотечения из носа могут возникнуть спонтанно или после легкой травмы. Обычно они не представляют серьезной угрозы. Для прекращения небольшого кровотечения следуйте этим рекомендациям:

Что делать, если идет кровь из носа
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Присядьте и держите голову прямо, избегая её наклона назад, чтобы избежать стекания крови в горло.
  • Тщательно зажмите мягкую часть носа пальцами и удерживайте в течение 10–15 минут. В первые 10 минут необходимо проявить терпение и не проверять, прекратилось ли кровотечение.
  • Если кровотечение не прекратится через 10–15 минут, продолжайте зажимать нос ещё 15 минут.
  • Для более быстрого прекращения кровотечения можно использовать средство от насморка с сосудосуживающим эффектом, такое как раствор ксилометазолина.

Если кровотечение не прекратится в течение 30 минут, рекомендуется обратиться к врачу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Специалист Немировский Лев
Заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
РСЗО "Ураган". Система, которая ещё потреплет врага Дмитрий Плотников
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Последние материалы
В ГИБДД рассказали, зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый смартфон
Украина от ракет РФ потеряла предприятия, где производили самые мощные ракеты
Автоэксперт рассказал о восьми частых ошибках во время "прикуривания" авто
Если осенью забыли: что надо добавить в лунки для рассады огурцов
Садовые работы зимой включают несколько дел
Специалисты дали советы, как ухаживать за игуаной – живым символом нового года
10 причин, почему в автомобиле ощущается биение руля
Автоэксперт Сажин рассказал, как не стать жертвой инсценировщиков ДТП
Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака
Спортсменам назвали три блюда, которые резко повышают тестостерон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников