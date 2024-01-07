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Терапевт Жито призвал выходить на свежий воздух во время употребления алкоголя

1:25
Здоровье

Человек, употребивший алкоголь, быстрее приходит в себя, находясь на свежем воздухе, так как его организм активно избавляется от токсинов. Важно периодически подниматься и выходить на улицу во время праздничных застолий. В этот момент человек начинает более интенсивно дышать, что способствует активному выводу токсинов из организма. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито в беседе с News. ru.

Терапевт Жито призвал выходить на свежий воздух во время употребления алкоголя
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Маленькие прогулки также помогают делать перерывы между употреблением алкоголя и избегать чрезмерного употребления пищи. Врач подчеркнул, что подышать свежим воздухом после избыточного потребления алкоголя, мясных блюд, закусок и десертов — это очень полезно. Активное движение и глубокое дыхание ускоряют выведение алкоголя из организма, так как он хорошо выветривается из легких.

Однако если человек остается внутри помещения с теми, кто также употреблял алкоголь, процесс трезвения замедляется из-за высокой концентрации алкогольных паров в воздухе.

Выходя на улицу, необходимо соблюдать предосторожность: тепло одеваться и следить за общим состоянием организма. Врач предупреждает, что в состоянии алкогольного опьянения легко подвергнуться переохлаждению или простудиться, поскольку человек может не заметить, что он вспотел.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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