Согласно информации от главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, Андрея Тяжельникова, утверждение о том, что повышение употребления чеснока и лука в отрыве от других профилактических мер может укрепить иммунитет, является ошибочным мнением.
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Врач подчеркнул, что лук и чеснок содержат фитонциды, обладающие антимикробным и дезинфицирующим эффектом, но эти свойства проявляются лишь в короткий период времени и только в зоне распространения аромата.
Согласно Тяжельникову, эти продукты могут укреплять иммунитет и помогать предотвращению простуды, но только в контексте сбалансированного питания.
Врач явно отметил, что исключительно увеличить употребление чеснока и лука недостаточно для укрепления иммунитета. Он также предупредил относительно рассчитывания на лук и чеснок как на панацею от простуды.
Тяжельников рекомендует употреблять половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы ежедневно в сыром виде, поскольку тепловая обработка сокращает полезные свойства этих овощей.
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