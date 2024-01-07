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Врач Тяжельников опроверг миф о воздействии лука и чеснока на иммунитет

1:13
Здоровье

Согласно информации от главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, Андрея Тяжельникова, утверждение о том, что повышение употребления чеснока и лука в отрыве от других профилактических мер может укрепить иммунитет, является ошибочным мнением.

Врач Тяжельников опроверг миф о воздействии лука и чеснока на иммунитет
Фото: commons.wikimedia. org by INRA DIST from France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Врач подчеркнул, что лук и чеснок содержат фитонциды, обладающие антимикробным и дезинфицирующим эффектом, но эти свойства проявляются лишь в короткий период времени и только в зоне распространения аромата.

Согласно Тяжельникову, эти продукты могут укреплять иммунитет и помогать предотвращению простуды, но только в контексте сбалансированного питания.

Врач явно отметил, что исключительно увеличить употребление чеснока и лука недостаточно для укрепления иммунитета. Он также предупредил относительно рассчитывания на лук и чеснок как на панацею от простуды.

Тяжельников рекомендует употреблять половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы ежедневно в сыром виде, поскольку тепловая обработка сокращает полезные свойства этих овощей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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